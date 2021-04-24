交通警察大隊及中壢監理站宣導出奇招，以慘叫雞實測內輪差讓小朋友笑「慘」。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

交通警察大隊及中壢監理站宣導出奇招，以慘叫雞實測內輪差讓小朋友笑「慘」。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

交通警察大隊及中壢監理站宣導出奇招，以慘叫雞實測內輪差讓小朋友笑「慘」。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市交通警察大隊宣導出奇招，為了強化國小學童印象，遇到大型車要閃開自保，特別購置10隻「慘叫雞」，當大型車內輪差的「受害者」，身陷視野死角的慘叫雞遭輾過後發出驚人哀號，讓小朋友笑慘，直呼：「真的好慘！」

警方表示，大型車駕駛座位高、車身長，車體四周都存在視線死角，即便裝有後照鏡，也只能減少視線死角範圍，行人或騎士處於視線死角時，駕駛完全無法察覺，相當危險。除此之外，大型車行駛時會因轉向產生內輪差，還有較快速度併行時產生的風壓差，容易造成事故風險，車體側邊防捲入裝置或繫綁貨物的鐵鉤，也可能勾到其他用路人較長的衣襬或雨衣等，不可不慎。

警察局交通警察大隊及中壢監理站，為講述大型車「視線死角」及「內輪差」的危險性，宣導面對大型車應如何自保，4、5月共辦理5場次的「大型車內輪差暨視野死角」宣導活動，邀請共約1500名國小師生參與，透過地墊顯示內輪差及視線死角範圍，實景呈現大型車周邊的危險性，讓參與的學童實際坐上大車，深刻體認「看不見」的狀況，了解保持安全距離以自保。

為了增加臨場「慘」況，特別購置10隻「慘叫雞」當內輪差受害者，活動中慘叫雞陷入大型車內輪差遭輾過發出悽慘哀號聲，讓小朋友笑開懷，直呼：「真的好慘！」也加深印象。警方呼籲用路人應建立「防禦」觀念，無論是行人或車輛駕駛人，「看不見」就是風險，隨時都應專心、謹慎用路，避免像「慘叫雞」陷入內輪差範圍而發生慘劇。

(中時 )