華航本周已經有五名貨機機師確診新冠肺炎，交通部官員指出，這五名機師並非全部都是全貨機的機師，也有執行客機載貨任務的機師，對於華航貨運影響程度，要看未來幾天中央疫情指揮中心對華航1,270名機師所做普篩的結果。因為部分機師執勤中，指揮中心預計5月1日完成普篩。

華航因應市場對貨運的需求，部分客機只載貨不載客，是像A330客機可載貨14噸，A350與777客機可載貨17～18噸，過去全球航空貨載約有六成靠客機機腹運送。

桃園國際機場公司今日根據國際機場協會(ACI)最新公布的2020年運量初步排名資料，桃園機場在國際航空貨運量中排名上衝全球第4，僅次於香港、上海浦東、仁川機場，創下史上最佳成績；另航空總貨量排名也高居全球第7，兩項排名都比2019年進步2名，在全球航空客運因疫情疲軟低迷情況下，貨運的亮眼成績，主要靠國內兩大航空公司在疫情下力拼貨運業務。

機場公司總經理但昭璧表示，桃園機場2020年國際航空貨運量創下234.2萬噸歷史新高，較2019年成長7.35%，在全球COVID-19疫情衝擊之下有如此高成長表現，歸功於我國防疫單位、交通防疫國家隊及全體國人努力維持的傲人防疫成果，也讓臺灣航空貨運產業得以正常運作，而桃園機場及國籍航空業者也得以利用運力充足、航線綿密及地理位置的優勢，充分發揮身為東亞空運樞紐的競爭優勢，順勢吸收國際航空貨物載運需求。

依據桃園機場統計數據，2020年臺灣航空轉口貨運往來最多的國家為美國(32%)與中國(15%)，分別呈現25.2%及8.5%的年成長率，反映美國對亞洲製造商品需求旺盛，而桃園機場正好扮演著搭橋的角色。

除了臺灣本身高科技產業出口動能，及海運急單轉往空運等趨勢，更在疫情推升遠距經濟及電子商務影響下持續發揮轉口優勢，因此預期桃園機場航空貨運量未來也將持續成長。

(工商 )