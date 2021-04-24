宏碁了解消費者對於輕薄筆電的需求，不僅對筆電的性能、電池有一定的要求，對於外型也會有相當的期待，畢竟現在遠距離工作及學習已經漸漸融入我們的生活，因此即日起就推出了全新的Acer Swift Evo輕薄筆電系列，主打輕薄長效、耐用，窄邊框特色，而全新Swift 3也推出新色上市，5月24日前還有更多優惠登場。

宏碁全新的Acer Swift 3（SF314-511）共推出晶亮銀、煙燻藍、莓果紅 3色選擇。（宏碁提供）

全新的Acer Swift 3（SF314-511）搭載了第11代Intel Core i5處理器，經過Intel Evo平台認證，休眠喚醒時間少於1秒、可提供18小時電池續航力，充電30分鐘即可享4小時以上的電池續航力，內建14吋Full HD 1920 x 1080 IPS霧面螢幕，螢幕占比高達85.73%，螢幕更大、看起來就更舒適，加上USB3.2 Gen 2 Type-C、雙頻Wi-Fi 6可快速傳輸資料和供電，以及指紋識別器等功能，讓工作上的使用更快速方便。

宏碁全新的Acer Swift 3（SF314-511）定價3萬4900元，5月初正式開賣。（宏碁提供）

另外外型上還有晶亮銀、煙燻藍、莓果紅 3色選擇，採金屬材質，但薄度僅約15.9mm、重量約1.2kg，加上抬昇式軸承，更能有效強化散熱效率，為內外兼備的機種，定價3萬4900元，5月初正式開賣。另5月24日前買第11代Intel Core處理器系列Swift 5 ，上網登錄送「文青英倫筆電包」；買第11代Intel Core處理器系列Swift 3，上網登錄送Acer EarPhone 300耳機；買搭載第10代Intel Core處理器系列Swift筆電，上網登錄送Line Points 100點；買Acer任1款搭載Intel Core處理器系列筆電，周周抽「宜蘭礁溪老爺樂活露營假期」。

(中時 )