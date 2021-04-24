今年兩大科技品牌均推出了防丟失物件的配件，三星就在1月時早推出了Galaxy SmartTag藍牙智慧防丟器，而蘋果在上周的春季發表會中，也帶來了全新的AirTag，兩者均約50元硬幣大小，可以當做鑰匙圈一樣掛起，或是放在錢包、掛在寵物身上等，讓使用者利用其來尋找物品就更方便。

蘋果全新的AirTag均搭載U1晶片，可讓iPhone 11、iPhone 12使用者得以「精確尋找，透過指標指引以找到AirTag。（翻攝直播畫面）

蘋果全新的AirTag同步推出搭配的一系列AirTag配件，包括輕巧耐用的PU掛環、皮革掛環，和使用特殊歐洲鞣製皮革製作的皮革鑰匙圈。（翻攝直播畫面）

蘋果的AirTag具有精密蝕刻的亮面不鏽鋼及IP67等級的防潑抗水與防塵功能，搭載了U1晶片，藍牙範圍內遺失的AirTag，使用者可持手機透過「精確尋找」，根據指示以找到AirTag，也能讓AirTag發出聲音以聲音定位尋找。若超過藍牙範圍，「尋找」網絡則可以協助追蹤，並將其所在位置傳送給擁有者，另外當AirTag被他人拾獲時，拾獲者也可以iPhone或其他支援NFC的裝置感應AirTag，即會找到失主電話以作聯絡。同時iPhone也會有物品安全提示，以防止AirTag被利用成跟蹤工具，而蘋果也表示一切過程都會在背景運作、匿名且符合隱私原則地進行，網絡的通訊經過端對端加密、AirTag內也未實體儲存地點資料或地點紀錄，以保證使用者隱私。

三星Galaxy SmartTag，1個990元。（三星Newsroom）

三星Galaxy SmartTag可讓使用者輕鬆尋找物品，就算遠離了手機或藍牙中斷連線，也會借助鄰近其它Galaxy智慧型手機來偵測SmartTag訊號，協助定位失物的所在位置。（三星提供）

三星Galaxy SmartTag還能反過來尋找已手機，連續按2下即能讓手機發出聲響。（吳松翰攝）

三星的Galaxy SmartTag藍牙智慧防丟器，除了基本的尋找功能、IP53防塵防水等級以外，可利用的功能可是更多元，同樣擁有揚聲器以讓使用者方便以聲定位尋找以外，更能反過來利用SmartTag以尋找已串聯的手機，連續按2下即能讓手機發出聲響，當SmartTag靠近智慧型手機時，可透過低功耗藍牙（BLE）技術以提供所在位置，假如遠離了手機或藍牙中斷連線，就會借助鄰近其它Galaxy智慧型手機來偵測SmartTag訊號，協助定位失物的所在位置，透過開啟SmartThings上的地圖即可尋找，另外還能作為遠端操控智慧裝置，只要在SmartThings應用程式設定後，即能根據個人化需求而控制家中智慧家電。

(中時 )