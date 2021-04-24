「早くパスして（快點傳球）！」高雄市立青少年籃球場上，傳出一句句的日文對話，讓原本因為疫情很難有機會跟國外選手切磋球技的台灣選手們腎上腺素噴發，卯足全力想贏得勝利，國泰青年節大專3x3籃球賽，分區賽事24日來到高雄，5位來自日本沖繩的女大生，一出場就吸引所有選手目光。

「她們的防守壓迫性很強，我真的很怕遇到她們。」這是其他台灣選手們，對這5位日本女孩的評價，平均身高雖然只有160公分，但一上場立刻拿出魄力和團隊默契，在高屏區賽事中，數次與對手打成平手，雖然在最後一刻，因為隊員腳抽筋無緣晉級總決賽，但也讓台灣的選手們見識到它們的功力。

曾經奪下日本沖繩高中女子組季軍，現在就讀高雄實踐大學的名護千尋、嘉陽夏奈美和大城友愛，三人組成隊伍「Life Walker」參賽，原本相當有冠軍相，卻在晉級賽時，遇到同樣來自日本的比嘉希沙羅、芭紗良和來自印尼的廖慧珠組成的「Hometown」，雖然6人原本就是好朋友，卻在球場上互不相讓，最後還進入延長賽，最後「Life Walker」以1分之差飲恨，讓球員們直呼，「跟彼此對打真的太累了！」

「這是我第3次參加國泰舉辦的籃球賽了！」「3次有什麼了不起，這是我第7次參賽！」來自高雄科技大學的「金天把小菜端走」，受訪時爭先恐後地說。因為覺得國泰金控舉辦的籃球賽事不用報名費、又能增加實戰經驗，還可以認識不同學校的選手，所以每年都會組隊報名參賽，堪稱國泰金控元老級鐵粉。

同隊中的4個人，加起來參加超過20場國泰金控所舉辦的籃球賽事，其中蔡向古更曾拿國泰青年節高中3x3第2名，有著比別人更多的實戰經驗，這次也以高屏區亞軍之姿，一舉挺進國泰青年節大專3x3總決賽。四個人也打趣地說，參加比賽除了想練球之外，因為其中一位姓蔡的隊員，現在還是單身中，希望有機會靠比賽脫單讓「金天把小菜端走！」

(中時 )