台中市華盛頓小學「美學創藝班」畢業美展，發揮巧思，其「聲音嘉年華」的魔法必須結合自然科理論。（張妍溱攝）

在天馬行空創作的世界裡，學童打造「魔法學園」。（張妍溱攝）

台中市華盛頓小學「美學創藝班」每年舉行畢業美展已邁入第5年，今年主題為「魔法學園」，包括，角色、空間、聲音、光影、色彩等5個魔法單元，創作259件作品，在天馬行空創作的世界裡，學童化身大法師、冰雪奇緣艾莎等，瓦楞紙打造的魔幻學校，甚至是錯覺階梯，展現學童創意天分。

華盛頓小學美術蕭姓指導老師說，畢業展是集結孩子6年來在美術創意班的學習成果，當初發現學生很喜歡動手做作品，討論之後決定朝「魔法學園」方向出發，像是打造「魔法學園」建築，營造魔幻場景等，幻想自己就在魔幻世界裡般的神奇。

蕭姓指導老師指出，除了打造魔幻3D造景，另延伸空間、聲音、光影、色彩等魔法，其中「聲音嘉年華」必須結合自然科理論，包括，魔幻樂團的樂器，像是塑膠排笛，敲擊PVC管後發出聲音，另外魔幻吉他是瓦楞紙所製作等。

華盛頓小學校長楊麗玲表示，只要孩子喜歡藝術、喜歡畫畫，喜歡創作都可以就讀華盛頓小學「美學創藝班」，畢業美展是學童6年的薰陶成果，不僅是美術的技巧，更著重在美學在色彩空間的表現，較多元的學習，所以在多媒材的跨領域學習，融合自然科學、社會或者是語文，甚至音樂都可以。

楊麗玲說，「美學創藝班」今年的「魔法學園」及「聲音嘉年華」榮獲教育部跨領域整合美感教育卓越領航計畫得獎作品，值得親子們來欣賞；畢業美展自即日起在東區舊酒廠雅堂館內展出，展出時間至4月29日為止。

(中時 )