屏東縣各地24日均有零星降雨，主要集中於山區及屏中、屏南地區，其中降雨量最多的是牡丹鄉旭海。屏南的牡丹水庫集水區24小時降雨量僅9毫米，助益不大，不過目前牡丹水庫蓄水量仍有42.59％，水情相對穩定。

根據中央氣象局資料，截至24日下午6時止，屏東縣24小時內降雨量最多的是牡丹鄉旭海，共40毫米；另外包括枋山鄉、獅子鄉壽卡、春日鄉大漢山、牡丹鄉九棚等地，24小時累積雨量都超過20毫米。

根據水利署資料，牡丹水庫目前有效蓄水量1129萬立方公尺，達42.59％，在全國水庫中名列前茅，水資源充足。南區水資源局副局長鄒漢貴表示，依屏南地區每日用水量8到9萬立方公尺來看，就算不下雨牡丹水庫也還能撐100多天，何況目前將進入汛期，水情不需要擔心，不過還是要呼籲民眾節約用水。

今年台灣中南部乾旱嚴重，西部桃園以南水情燈號都呈現減壓供水的黃燈到分區供水或定點供水的紅燈，唯獨最南端的屏東縣水情穩定，目前仍是未亮燈的藍色，主要是因為屏東縣地下水源豐沛，屏南牡丹水庫蓄水量充足。

(中時 )