獨／害腦死無照教練遭聲押！ 柔道館現況曝光當地人這樣說

台中市7歲黃姓男童21日上校外柔道課時，接連遭學長、教練重摔27次，導致他顱內出血、嘔吐送醫，經急救後判定腦死，目前昏迷指數3。涉案何姓教練曾擔任地檢署法警，後因故離職才轉為推廣喜愛的柔道運動，台中檢方今天傳訊他，認定何男與其他證人有串證之虞，當庭逮捕並聲請羈押。

記者第一時間致電黃父時，他聽到檢方當庭逮捕何姓教練並聲請羈押消息後，十分驚呀說「真的喔」，似乎是鬆了一口氣，也表示感到很欣慰。

台中地檢署襄閱檢察官卓俊忠表示，承辦此案的檢察官從昨晚到今天持續調查，除查扣相關事證外，也傳訊其他證人，調閱錄影畫面並了解醫院對黃童的診斷情況，檢察官認為黃童在過程中曾經表示不願再摔、教練卻未停止，將其罪嫌從原本的過失傷害改為涉犯刑法277條傷害致重傷罪，為3年以上、7年以下重罪。

卓俊忠說，檢察官也從一些證據中發現，何姓教練與其他相關證人對案情有討論，認為其有勾串滅證之虞，向法院聲請羈押。

(中時 )