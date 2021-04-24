新北市議員張錦豪邀請動保處與新北市寵物商業同業公會今（24日）至汐止車站廣場舉辦「汐止毛孩幸福趴」活動。（動保處提供）

新北市議員張錦豪邀請動保處與新北市寵物商業同業公會今（24日）至汐止車站廣場舉辦「汐止毛孩幸福趴」活動。（動保處提供）

新北市議員張錦豪邀請動保處與新北市寵物商業同業公會今（24日）至汐止車站廣場舉辦「汐止毛孩幸福趴」活動。（動保處提供）

新北市議員張錦豪邀請動保處與新北市寵物商業同業公會今（24日）至汐止車站廣場舉辦「汐止毛孩幸福趴」活動。（動保處提供）

新北市議員張錦豪邀請動保處與新北市寵物商業同業公會今（24日）至汐止車站廣場舉辦「汐止毛孩幸福趴」活動。現場除了提供免費寵物認養、寵物晶片、注射狂犬病疫苗外，還有商品義賣、獸醫師義診，場面十分熱鬧。

「汐止毛孩幸福趴」由議員張錦豪邀請動保處設攤認養，地點選在汐止車站站前廣場，汐止車站每日旅客流量2萬，廣場設置有圍籬及兒童遊戲區，現場有新北市寵物商業同業公會提供獸醫師義診、艾澌克公司提供寵物相關商品義賣。

動保處免費提供寵物認養、寵物晶片植入、狂犬病疫苗注射的服務，民眾帶毛寶貝打疫苗情況踴躍，動保處共出動5位獸醫師幫毛寶貝打疫苗，幫助數百位毛寶貝完成每年1次的狂犬病疫苗施打，渡過充實的週末上午。

近年來有不少人因害怕動物之家認養毛寶貝亂吠、亂大小便、亂咬人之3大惡習而令人卻步，動保處今年3月起實施「333」政策，除了每周遛狗3天，吃3天鮮食外，還有藉由訓犬師有效解決毛寶貝3大惡習，提升被認養的機會。

動保員楊蟬薇也藉由這次活動，向前來看毛寶貝的民眾宣導「333」政策，增加更多被新主人認養的機會，讓流浪的毛寶貝找到幸福的歸宿，翻轉毛寶貝的命運，讓更多毛寶貝找到一位互相合適的主人共創美好回憶。

動保處表示，新北市是一個友善動物城市，除了「333」認養策略，針對高齡或長照犬貓也推出犬貓回春雙響炮計畫，可享免費健檢、免費輔具、特約長照動物醫院醫療優惠、寵物離世火化樹葬等項目，減少民眾飼養負擔，希望民眾都能夠來動物之家看看這些毛寶貝們。

此外，動保處持續推廣「認養不棄養、愛牠就要終養牠」，希望每隻毛寶貝都找到一個溫暖的家。

(中時 )