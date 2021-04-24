前交通部長林佳龍為太魯閣號事故下台負責，由原任政務次長的王國材接任。為何行政院長蘇貞昌不在乎社會觀感，繼續任用犯大錯的親信幕僚丁怡銘？前扁辦主任陳淞山指出，因為這是總統蔡英文平衡民進黨派系與接班人爭議的政治操作手法，她目前也想藉此「穩住政局」，除非忍到不能忍才會出手撤換蘇揆；也就是因為如此，蘇貞昌才敢如此用人唯親。

陳淞山在《美麗島電子報》撰文指出，蘇貞昌重用本該負起連帶責任的王國材、胡湘麟與杜微等人來負責台鐵的改革，更加獨攬交通部與台鐵首長的人事決定權。而交接會場上，王國材新任部長的燦爛笑容，這一幕白目政治秀，讓他不禁感嘆，民進黨的政治墮落程度，竟已到了這種「無恥至極」的地步，可以把拿走49條人命的意外災難，變成派系權力鬥爭的競技場。

陳淞山點出，林佳龍成為政治祭品，其他「唯蘇是從」的交通、台鐵幫「人才」卻可以雞犬升天，化危機為轉機；這就是「蘇貞昌獨大」的政府體制，也是民進黨全面執政的「用人哲學」，直白地講，這個執政末日現象，總統的縱容，蘇院長的蠻橫，再配合民進黨全黨的政治墮落，造就今天這個政治亂象，這難道不是民進黨最大的隱憂與危機嗎？

陳淞山表示，或許蘇揆可以不在乎社會觀感，繼續任用犯大錯的親信幕僚丁怡銘；甚或蘇揆可以晚節不保大搞「任人唯親」的領導統御，民進黨卻已用全黨的形象跟著陪葬到體無完膚。陳淞山認為，說穿了，這是蔡總統平衡民進黨派系政治與接班人爭議的政治操作手法，蘇揆是她擋子彈的政治防火牆她目前還想藉此「穩住政局」的非常手段，直至忍到不能忍且也沒利用價值時，才會出手撤換蘇貞昌；但也因為如此，蘇貞昌才會如此粗暴地用人唯親，而他幾乎快把民進黨多年來積累的政治資本、形象通通敗光了。

陳淞山指出，若要迅速遏止「蘇貞昌獨大」的政治野火繼續蔓延，挽救嚴重流失的民心與民意支持度，蔡總統也該主動出手制止這個政治亂象了。

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(中時新聞網)