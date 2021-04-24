台北市政府警察局松山分局督察組楊姓教官本月15日晚間下班飲酒後與路人起口角，並引來一群黑衣人衝入分局中大鬧，但內部疑似壓案未啟動調查，引起基層不滿上網爆料讓此事曝光。對此，台北市議員王世堅直言，這件事情實在非常扯，他也指出，在警察局中不應該出現這樣的暴力事件。

針對有黑衣人闖入松山分局鬧事，王世堅23日在中視政論節目《庶民大頭家》中直言，「我覺得這個事情實在非常扯」，不過他認為，松山分局長固然有責任，但這和他女兒無關，他女兒在部長室擔任秘書也是經過高普考進去的，大家一碼歸一碼，該她父親的責任，我們跟他追究。

王世堅指出，7年前有一名警察執勤時在夜店被黑衣人用紅龍柱打死，當時他和市警講，「如果紅龍擦乾了，舞照跳、歌照唱的話，台北市警局大門要關上，要立刻逮人，一定要抓到人，一位警察被黑衣人打死，這是警察共同的恥辱」，而警局被黑衣人闖入鬧事也是一樣。

王世堅認為，警局是執法第一線，「你有你的威嚴」，而所有人進入警局，就是乖乖接受調查，或者就是報案，警局裡就是不能出這種暴力事件，這個事情應該法辦的法辦，結果市警局竟然跟他私了，什麼簽了和解書，對方道歉，就可以放對方走？「那我請問，以後我們小市民，大家有什麼問題，出了什麼事，難道我們大家沒有分局、派出所可以報案嗎」。

王世堅還拿出統計數據並分析，因為中央政府在台北，這裡有國安局、憲兵和保警，見警率很高，民眾不覺得治安差，但相從數字上來看，這幾年在台北市長柯文哲、警方輕忽之下，台北市的刑案是全國最高。

同時，王世堅也希望行政院提出具體作法，讓內政部專業管理警察，而警察的升遷，要根據功過，以及治安情況調整，希望行政院長好好放手，讓內政部好好整頓警方士氣。

(中時新聞網)