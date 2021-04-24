中國游泳隊主將孫楊因拒絕接受世界反禁藥組織（WADA）委託的突擊藥檢，去年遭國際體育仲裁法庭（CAS）判處禁賽8年。但他上訴成功，可暫緩禁賽。CAS日前公布，「孫楊案」第二次聽證會將於5月24至28日以視訊形式進行，聽證後再擇日宣布裁決。

美國專業游泳網站swimswam今報導稱，孫楊將參加4月30日至5月8日在青島進行的中國游泳冠軍賽暨東京奧運會選拔賽。

報導稱，鑑於孫楊禁賽8年的裁決被推翻，他確定能夠參加下周舉行的中國游泳冠軍賽。雖然參賽名單尚未公布，但孫楊仍有資格在CAS舉行第二次聽證會之前參賽。

對此，陸媒新浪新聞指出，當前孫楊參賽的消息並沒有最終確認，但在禁賽8年裁決撤銷後，孫楊從去年12月底已經恢復「自由身」。此前孫楊並未放棄自我訓練，他一邊訓練，一邊做好所有應訴準備，等待最後的仲裁結果。如若孫楊可以出戰這次中國全國游泳冠軍賽，便意味著他在時隔467天正式復出。

(中時 )