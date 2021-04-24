新北市萬里區野柳地質公園希望將園區內海洋廢棄物廢物利用，配合世界地球日，今（24日）舉辦「浮球百人聚繪」。（野柳地質公園提供）

新北市萬里區野柳地質公園希望將園區內海洋廢棄物廢物利用，配合世界地球日，今（24日）舉辦「浮球百人聚繪」。（野柳地質公園提供）

新北市萬里區野柳地質公園希望將園區內海洋廢棄物廢物利用，配合世界地球日，今（24日）舉辦「浮球百人聚繪」。（野柳地質公園提供）

新北市萬里區野柳地質公園希望將園區內海洋廢棄物廢物利用，配合世界地球日，今（24日）舉辦「浮球百人聚繪」。（野柳地質公園提供）

新北市萬里區野柳地質公園希望將園區內海洋廢棄物廢物利用，配合世界地球日，今（24日）舉辦「浮球百人聚繪」，吸引來自北北基150多位親子報名參與，主辦單位準備圖卡讓親子團彩繪參考，但是小朋友天馬行空彩繪，玩得不亦樂乎，度過愉快的一下午。

位於北海岸野柳岬的野柳地質公園，每年都有許多從各地隨潮汐漂來的海漂物，其中不乏塑膠製、難以分解的海洋廢棄物被沖上岸。看著這些海洋廢棄物，擔憂廢棄物造成的環境污染，野柳地質公園希望給廢棄物尋找再次利用的可能性，賦予新生命。

野柳地質公園將漂流至野柳地質公園岸邊的廢棄浮球，再勾勒線條、塗上色彩，賦予新生。配合4月24日世界地球日舉辦「浮球百人聚繪」，這項活動邀請野柳國小、致理科技大學等教育機構以及瑪鋉漁村文化生活協會等機關團體，更多的是來自北北基的民眾。

「浮球百人聚繪」活動，活動分為學生組、情侶組、家庭組（親子）、機關團體，依據組別分配大中小浮球及彩繪用具，野柳地質公園準備了壓克力彩繪塗料，讓參加民眾依照自己想法塗鴉；歷經一下午彩繪工作，一顆顆的浮球有了不同的面貌，大家開心地把浮球懸掛在樹上，讓海洋廢棄物的浮球有了新生命，也讓進入野柳地質公園的民眾得以欣賞，民眾則帶著彩繪療育的愉悅心情回家。

(中時 )