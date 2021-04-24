家扶基金會第9年推動「4月28日兒童保護日」，全台串聯呼籲「No More Sorry」，請民眾主動關懷身邊兒少，及時協助，不要等遺憾發生後只能抱歉與遺憾。桃園家扶中心於4月24日上午在內壢家樂福辦理兒少保護宣導活動，邀請民眾、親子參與，透過有趣的闖關內容與讓民眾熟悉通報管道及法令，提升對周邊孩童的關注，阻止兒虐事件一再上演。

根據衛福部統計近10年來平均每年有1萬多名兒少遭受不當對待，近兩年受疫情衝擊，許多家長面臨失業、經濟等雙重壓力，可能也間接接引發管教壓力，2020整年度共計有8萬2713兒少通報，成案的有1萬2610筆，為近年來最高，當中受虐年齡層雖以12至15歲最多，但因嚴重受虐而致死的大多為0-6歲的幼兒，特別是未就學的幼兒往往容易成為社安網照不到的角落。

桃園家扶中心長期致力於提升兒少福祉，並接受政府委託持續關注、輔導桃園市內因疏忽照顧或受虐的兒少，當天透過趣味關卡、有獎徵答、兒保操等，讓親子在闖關的過程中，能夠更熟悉通報流程、求助管道、尊重兒少身體自主、兒虐類型辨識等，更是希望藉由活動喚起民眾對於兒少保護之敏感度與警覺心，給予兒少一個安全的環境，不要等到憾事發生，再來感到抱歉或遺憾。

桃園家扶中心主任張伏杉表示，關注就是最好的幫助，在兒少保實務現場中，就曾有社區熱心店家，因經常發現孩子身上有不明傷勢，或是深夜還在外徘徊，店家主動關心並即時通報相關單位，及早救援引入適當的資源進入家庭，讓孩子的安全受到保障，也許只是一句關心、一通電話，就有機會讓更多的孩子平安長大。

目前桃園境內13區僅有37家兒保好鄰居，家扶中心期待更多區域商家加入響應，一同守護兒少安全，主動發掘身邊需要被幫助的孩童，不只是店家，只要有心每個人都可以是兒保好鄰居！若民眾對於加入兒保好鄰居有興趣也歡迎電話洽詢03-4562195桃園家扶中心。

(中時 )