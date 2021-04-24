日本28歲人氣男演員龍星涼（竜星 涼），從11年前出道至今在戲劇方面一直有亮眼表現，無論在電視劇、電影或舞台劇，還沒30歲就有豐富演戲經驗，未來更令人期待；近期日本疫情未趨緩，確診人數不斷增加，龍星涼配合劇組篩檢，卻檢測出為無症狀感染，消息曝光更有網友挖出他上星期才和女神天海祐希同台，沒戴口罩的模樣讓人擔憂天海祐希也可能染疫。

據日媒報導，男星龍星涼的經紀公司突然在官網發布聲明，表示他經PCR檢測後，在23日確定罹患新冠肺炎，龍星涼也透過公司向粉絲報平安，「我沒有任何發病症狀，發燒或身體不適，但目前已按照健康中心和專家只是休養」；另外龍星涼對於自己確診也向粉絲道歉，「我們會繼續採取周密的措施，以防感染和確保所有人的安全」。

網友挖出龍星涼上星期才和女神天海祐希同台，沒戴口罩的模樣讓人擔憂天海祐希也可能染疫。(圖/ 摘自YouTube)

不過，有網友發現龍星涼在15日出席品牌活動，同台嘉賓還有資深大咖53歲女演員天海祐希，透過影片看到兩人在台上座位有保持一定距離，但受訪時均未戴口罩，一些網友不免擔心地說，「沒症狀又沒檢查根本不知道感染」、「兩人同場活動沒戴口罩，真的很可怕」、「可以建議天海祐希也去檢測嗎？」、「希望他早日康復」。

龍星涼從2010年踏入演藝圈，因為183公分身高加上帥氣外貌，讓許多觀眾很快被圈粉，他也和不少大咖演員合作過，演技受到肯定；當年更以和中山美穗主演的《賢者之愛》，誇張母子戀紅遍兩岸三地。

(中時新聞網)