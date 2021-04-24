裕隆納智捷24日以75比67擊退台灣銀行，SBL本季例行賽率先打完，確定以26勝14敗、例行賽第2挺進今年季後賽，首輪對手還是台銀，不過向來敢講敢嗆的裕隆總教練邱大宗賽後還是怒了，「我非常不滿意，這場比賽必須嚴厲批評才行。」

「我認為球員必須敢拚敢打，不能夠一場好，一場表現就不好，我們拿到例行賽第2，且領先第3台銀一段時間，代表我們實力超乎對手，今天要贏他們應該很容易，」邱大宗說，「沒想到我們要贏，卻贏得如此辛苦，多虧有克里斯馬斯。」

邱大宗甚至痛批自家球員表現，「台灣球員是否都這樣子，每個人都自以為是帥哥，不能每次都要我摔戰術板，才會願意好好打球，我想我必須繼續好好整頓，打出真正強隊風範。就算我被叫做『髒話邱』或『幹話邱』，我也沒關係。」

才剛傷癒復出的「喬丹女婿」克里斯馬斯，今拿28分、11籃板的雙十成績，他在賽後表示，「很開心可以回到場上拚戰，我只希望好好拚命，努力為了隊友與球迷打出好的表現，現在我的狀況還好，大約恢復90％，還需適應比賽強度。」

邱大宗雖然還算滿意克里斯馬斯的恢復情況，卻不免擔心他是否再次受傷，「我仍會擔心克里斯馬斯的狀況，儘管他打球很聰明，也懂得保護自己，但假如他又受傷的話，對我們季後賽勢必會有影響，讓我回去好好想一想發生的話怎麼辦。」

(中時 )