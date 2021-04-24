嘉義市東區國民運動中心今24日舉行綜合球場空調主機吊掛儀式。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

提姆公司董事長許嘉榮贈嘉義高中籃球隊獎勵金。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

提姆公司董事長許嘉榮贈嘉義高中籃球隊獎勵金。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市東區國民運動中心滿3歲，負責營運管理的堤姆有限公司，今24日舉辦「戶外FUN電派對」讓大小朋友參與，嘉義市長黃敏惠不但前往與民眾同樂，也親自主持綜合球場空調主機吊掛儀式，預計6月底就會全面裝設完畢，讓民眾不用再忍受在悶熱環境下運動。

黃敏惠表示，東區國民運動中心啟用後，受到許多市民喜愛，3年來已吸引高達200萬人次使用，代表嘉義市是一座充滿活力、愛運動的城市，接下來市府計畫興建西區國民運動中心，目前已通過嘉義市都市計畫委員會審議，同時爭取到教育部補助，屆時整體設計將一次到位、做好相關規畫，讓市民享受更優質的運動空間。

黃敏惠指出，東區國民運動中心，當初採綠建築、智慧建築規畫，為減少碳排放，綜合球場部分採用空氣對流及自然排風，經運動民眾反映太悶熱後，市府團隊積極改善，先以多台大型涼感扇作為因應措施，後續編列空調設備預算，感謝經營團隊和監造單位用心及努力，有了冷氣後，相信能提升市民運動人口、促進運動風氣。

堤姆公司長期關注嘉義市體育運動，除經營經營國民運動中心外，每年定期舉辦「體育績優獎學金」，獎勵嘉義市優秀運動選手。董事長許嘉榮這次還自掏腰包，準備10萬元獎勵金，贈予嘉義高中籃球隊，期許他們明年會更好。

(中時 )