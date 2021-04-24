有105年歷史的高原國小操場有12棵橄欖樹，是約80年前校友親手栽下，如今已長成橄欖樹群，十分壯觀，高原國小師生們今年在產季撿拾大量橄欖清洗後，送交在地廠商製作成橄欖醋，並命名為「高橄醋」，在24日校園減塑園遊會上義賣，所得將捐給弱勢團體。

高原國小最操場最顯眼的就是12棵茂盛的橄欖樹，不只樹冠巨大，樹跟樹之間還有一座樹屋以及廢棄建材搭建的夢想遊樂園，每年11月到隔年2月是橄欖產季，師生們都會撿拾橄欖教學或食用，這也成了高原學子們最棒的記憶。

近年來高原國小推行環境教育與食農教育，將校園特色橄欖融入課程，過去曾將橄欖製作成醃橄欖、橄欖披薩，今年在校長林志展的點子下，結合在地優良廠商合作推出橄欖醋，並取名為「高橄醋」，意即高原橄欖、最高感受。

高橄醋24日首度亮相，透過校園舉辦的「減塑童樂園遊會」宣傳，林志展笑說，由於橄欖實在太多了，目前僅製成第一批60瓶的高橄醋，已銷售一空，接下來陸續還會委請廠商生產，全數以義賣的方式推動學校特色跟做公益，目前規畫將義賣所得捐助給慈善單位，當然每名師生也都有機會喝到一杯美味橄欖醋飲。

此外，為了推廣環境教育，24日舉辦的減塑童樂園遊會也強調垃圾不落地、自備環保餐具，林志展指出，減塑也是政府政策之一，舉辦園遊會也向家長們宣導自備餐具，共同為環保盡點力量，園遊會各攤位收入的2成也將由學校統籌捐給慈善團體。

(中時 )