台鐵局宜蘭工務段武塔站24日為提高工程發生施工人員違規侵入軌道受傷事件，顯示工地與施工管理尚有不足，台鐵局24日晚間發出新聞稿指出，自即日起，全部臨軌工程（事涉立即安全性者除外）全面停工，並進行項改善措施以確保工地施工安全。

首先，台鐵局指出，這次事故囿於廠商施工人員行車安全觀念薄弱，不遵守鐵路行車安全規範，台鐵局將利用停工期間對廠商及本局人員進行「行車安全觀念講習」，並配合勞動部對台鐵204件臨軌工程特檢之改善，辦理完成後始得一一復工。

第二，台鐵局指出，武塔站係未派站員之招呼站，致廠商人員有可乘之機，在台鐵局監督人員在南澳站申請保修尚未至武塔站時，違規提早施作，台鐵局將檢討招呼站工程的監督作業規定，(例如於招呼站亦同時派遣監督人員)。

第三，台鐵局指出，為落實招呼站臨軌作業執行面，將考量於招標規範中詳列相關施作規定，以及合理工期，以確保安全。

(工商 )