庶民大頭家

針對三接及藻礁等環保議題，環保團體代表23日晉見總統蔡英文，蔡總統強調重啟核四「不可能，也不可行」。不過藻礁公投推動聯盟發言人潘忠政形容蔡英文聽他發言時，臉色凝重、沈默不語等；總統府發言人張惇涵對此表示，所謂總統沈默不語，並非事實；還說「若心胸開放，心情就不會沉重」。宅神朱學恒直言，總統講「核四不可能重啟」，請問「我們是太上皇制度嗎？」

朱學恒在中視政論節目《庶民大頭家》中表示，站在潘忠政的角度，他與蔡總統的會見，可說是「宴無好宴」，已經沒有必要再見面，往後就在公投決勝負；就是我提出我的想法，你提出你的想法，雙方既沒有要妥協、也沒有要認同對方、各退一步的話，這就沒得協商啊。

朱學恒指出，總統府發言人出來講的，完全都是話術，極其不誠懇，什麼叫做心胸開放、什麼叫沒有臉色凝重，那請你拿影片出來給大家看，難道兩個小時的會面，蔡總統一直談笑風生？從來沒有臉色凝重？總統府發言人怎麼可以講得這麼斬釘截鐵。潘忠政覺得總統臉色變凝重，總統府發言人可舉例說，總統其實沒有臉色凝重，但他卻舉不出例子，只是在那邊講話術，這樣並不尊重一個擁有70萬連署民意的公投領銜發起人。

朱學恒認為，公投領銜發起人去見總統，總統卻講，核四不可能重啟。請問「我們是太上皇制度嗎？」直接民意所代表的公投，是遠勝過目前的行政、立法、考試、監察這個體系；怎麼可以在公投通過之前，先跟大家講「不可能」。朱學恒質疑，妳說不能重啟，就不能重啟，那我們要公投法幹什麼？總統出來講不可能重啟核四，這到底是什麼樣子的憲法制度。

朱學恒接著表示，他現在真正擔心的是，潘忠政以後會不會又中陷阱，比如又把潘忠政叫到一個密室，然後跟他協商，出來之後說他已經同意，然後用這個方式去打退有意願投票的人。這個方法以前不是沒有看過，他覺得既然公投連署已經通過了，就等828大家來投票，中間所有的溝通，是執政黨要溝通的，與我們參與公投的人，或是公投連署人是無關的，公投連署人走到這個階段，已經善盡說服的責任。

(中時新聞網)