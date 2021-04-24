由於車禍當時正值下班車潮，造成沿線交通大阻塞。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

一名31歲正在台東太平洋營區指揮部擔任士官的陽姓男子，23日下午行經美崙山新興路下坡路段時，不慎在轉彎處擦撞24歲吳姓機車騎士，幸好被撞的吳男只有手腳些微擦傷，生命無礙，只不過警方到場後，陽男酒測值竟高達0.91毫克，甚至謊稱是當時坐在副駕駛座的女友開的，但最後還是被警方識破，移送法辦。

警方表示，民眾23日下午5點多，行經美崙山新興路上坡路段時，發現一輛機車倒在路中、汽車卡在路中，且機車車廂內的物品散落各地，請求救援。由於當時正值下班時間，車流量正大，警方趕緊前往現場，指揮交通，紓解被塞住的車潮，救護人員則是趕緊將機車騎士處理傷口。

據悉，陽男當時沿新興路北往南準備下坡直行時，不慎與由南往北的吳男發生碰撞，警方上前盤問時，陽男疑似知道身上的濃厚酒氣逃不過警方靈敏的嗅覺，竟然謊稱車子不是他開的，是當時坐在副駕駛座的女友開的，試圖想要脫罪。

不過警方調閱行車記錄器及附近監視器畫面，戳破駕駛的謊言。花蓮警分局交通組組長溫劭瑜表示，剛開始陽姓民眾確實有佯稱是副駕駛座的乘客駕駛，經在現場蒐證及相關證據，證明駕駛正是陽姓民眾。

經測，陽男酒測值為0.91毫克，且身份為台東太平洋營區指揮部的士官，花蓮警分局也將依交通道路管理處罰條例及刑法公共危險罪嫌將他移送法辦。

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(中時 )