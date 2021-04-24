據美國有線電視新聞網(CNN)等媒體報導，印度自3月中旬爆發新冠肺炎第2波浪潮以來，已嚴重打擊全國各社區與醫院。據印度衛生部24日公布最新數據，該國單日新增34萬5103例，不但再創該國新高紀錄，也是印度連三天新增病例突破30萬例，以及連三天單日染疫數創全球新高。如今印度醫療體系瀕臨崩潰，不但出現搶奪醫用氧氣事件，病逝者的遺體整夜燒不停，印度國家銀行更估計封鎖令恐讓該國損失1.5兆盧比。

CNN指出，繼23日印度單日染疫332,730人，印度24日單日染疫人數又再創新高，突破34萬大關。目前印度醫療體系幾乎崩潰，不論是重症病床、藥品、醫療養氣還是呼吸器，全都嚴重匱乏；因疫情而亡的逝世者遺體，充斥在太平間與火葬場中，徹夜都可看到焚燒的火光。

雪上加霜的是，印度衛生官員在德里發現更具傳染力的變種病毒；德里約一半的病例都是因此新變種病毒造成。《紐約時報》指出，目前仍不清楚新變種病毒與全國病例激增的關聯性，但人們懷疑大量沒有防護設施的人群聚在一起，加上對防疫措施的輕忽，導致印度深陷疫情困境。

儘管印度境內迄今已有逾1,661萬人染疫，因疫情而亡的總人數也破18萬人；但CNN認為，印度的人口為美國4倍；按人口規模調整後，其日均病例數仍低於美國。

雖然CNN如此分析，但隨著染疫人數不斷刷新高，印度政府不是持續進行大型政黨活動，就是允許大型節日活動的舉行，造成疫情毫無減緩的跡象。甚至，在各種社交媒體上更充斥著醫院缺少呼吸器、病人躺在急診室外的救護車，因呼氣困難而嚴重喘息的影片。

缺乏氧氣與病床，不少民眾只能在急診室外痛苦的喘氣著。(圖/路透社)

印度衛生部的聲明更證實，印度每日氧氣能力僅有7,700噸，儲備量僅有55,000噸；其中並非全都是醫療使用，有些為印度用途。氧氣短缺，讓最高法院要求印度政府進行國家分配計畫，而衛生部也需再進口55,000噸的氧氣。

《紐約時報》報導，氧氣難以儲存與運輸，且往往不在鄰近大城市處生產，而大城市的醫院需求量又大，更加深缺氧的困境，並引爆搶劫氧氣事件。

目前包括英國、加拿大、香港、新加坡與紐西來，紛紛禁止印度旅客入境，美國疾病控制暨預防中心(CDC)更將印度旅遊風險提升至最高，並呼籲民眾避免前往。旅遊指南中寫著，「病床與醫療用品的需求，導致多處城市醫療健保系統面臨極大負擔，重症病床空間嚴重限制」。

隨著變種病毒在德里肆虐，當地政府宣布為期一週的封鎖令，並導致上千萬的民眾只能靠每日打零工過活。印度國家銀行最新報告表示，印度數個省實施嚴格的宵禁令與封鎖，恐讓該國經濟損失高達1.5兆盧比。

其中，約80%的損失集中在馬哈拉什特拉省（Maharashtra）、馬德雅省（Madhya Pradesh）與拉吉斯坦省（Rajasthan），馬哈拉什特拉省更因嚴格的封鎖令而佔損失的54%。但身為印度工業化程度最高、經濟發展最好的省分，這樣的損失恐對經濟成長產生巨大影響。

因此，印度國家銀行已下修2021至2022財年的國內生產總額(GDP)估計值，名目與實際GDP分別為14.3%與10.4%。(先前分別為15%與11%)。疫情還造成勞動力的遷移，近43.2萬人從馬哈拉什特省返回北方省、西孟加拉省、比哈省、阿薩姆省與奧里薩省。

(中時新聞網)