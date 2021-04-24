家樂福4月起跑的周年慶，名為「熱血紅白藍」，採分波段釋出好康優惠，今（24日）、明（25日）限時2天第4波「省很大」活動，全台量販分店限時快閃大出清，不限定會員，超過2000件商品2折起、精選TOP 15熱門商品下殺1折，涵蓋生活雜貨；零食、家電五金、紡織服飾、玩具等。

其中，熱門款主推家樂福與周杰倫團隊打造的PHANTACi x Carrefour戰術系列聯名包，可隨意拼湊不同造型，還能變身隨身小包，內裡有螢光色設計，還有加厚防震功能，攜帶筆電不怕撞壞。戰術隨身小包三件組，原價3280元、特價199元；戰術外掛式托特包，原價2480元、特價299元。

Stanley探險保溫壺+保溫杯套組，有銀、黑2色，每組原價1899元、特價799元。（家樂福提供）

因應國內旅遊盛行，野餐露營大受歡迎，露營界的精品水壺Stanley保溫壺，是露營熱賣商品，這次限量特價，每店限量開賣，售完為止。探險保溫壺+保溫杯套組，有銀、黑2色，每組原價1899元、特價799元。

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