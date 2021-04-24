當沖降稅措施預計今年底將到期，金管會爭取延長降稅優惠，日前已向財政部提出稅式支出報告，建議降稅措施延長5年；證期局表示，審議結果將尊重財政部立場。

為活絡台股，立法院2017年拍板通過當沖降稅措施，將當沖交易的證交稅稅率從千分之3降為千分之1.5，期限至今年底到期。金融監督管理委員會證期局今天證實，2月26日已將稅式支出報告和證券交易稅條例修正草案函送財政部參考，並建議財政部延長當沖降稅措施。

證期局表示，金管會建議財政部延長當沖降稅期限為5年，接下來交由財政部審議是否同意延長；若財政部同意延長，最後延長年份是否為5年，也尊重財政部立場。

不過，台股22日成交量刷下新台幣6448億元天量，其中，當沖交易買賣金額加總高達4847億元，顯示當沖交易火熱，引發財信傳媒董事長謝金河在臉書發文示警。

謝金河表示，在政府推動當沖降稅以後，當沖占市場比重逐年上升，去年底約31.04%；從22日當沖金額來看，這並非正常現象，「股市變得像賭場」，呼籲財政部與金管會審慎思考是否繼續延長降稅措施。

證期局官員說明，證期局及證交所、櫃買中心都有一套市場監視措施，近期大盤成交量變大，有觀察到當沖成交金額隨之增加，4月截至23日為止，集中市場當沖占比約33.2%；不過若和3月的32.85%相比，看起來並沒有重大異常情況。

證期局官員表示，當沖是投資策略之一，有人傾向長期持有、有人傾向短期進出，站在監理機關立場，尊重投資人的投資決策，並提醒投資人，無論以何種方式投資，都應注意風險，監理機關也會持續監控市場。

證期局官員說，當沖降稅措施本身是中性的，用來推動證券市場發展，至於近期當沖交易火熱，並未達到異常標準；投資市場一向會有價量波動，金管會將持續關注台股價量變化與當沖情形。

(中央社)