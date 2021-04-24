​交通部觀光局參山國家風景區管理處推動中彰區域觀光聯盟計畫，攜手台中市好禮協會與彰化旅遊產業協會策略結盟，於今(24日)在鹿港公會堂舉辦「愛玩中彰-小鎮旅展漫遊chill」隆重登場。

交通部觀光局林信任副局長致詞。(戴志揚翻攝)

現場結合旅遊業者、旅宿、觀光工廠、伴手禮、交通等40餘家觀光業者，推出一系列遊程以及優惠方案，希望在後疫情時代，吸引遊客到中彰旅遊觀光，共創觀光產業新契機。

愛玩中彰-小鎮旅展漫遊chill活動結合在地的食、宿、遊、購、行業者，推出許多遊程以及優惠方案。(戴志揚翻攝)

中部旅遊業者、旅宿、觀光工廠、伴手禮、交通等40餘家觀光業者推出一系列優惠方案，希望在後疫情時代吸引遊客到中彰旅遊觀光。(戴志揚翻攝)

愛玩中彰-小鎮旅展漫遊chill活動，將台中、彰化串聯整合遊程，提升觀光吸引力，期待產業一起合作經營，打造中彰觀光品牌。邀請民眾分享在中彰的旅遊模式，包含深度，快閃或者漫遊等，選出最具特色的方式給民眾不同的中彰觀光感受。

緞帶王在現場推出母親節特別活動用緞帶折出康乃馨。(戴志揚翻攝)

活動包含五大元素：精緻、在地、創新、多元、串聯區域特色發展，擴大觀光品牌與產值，現場包含有寶珍香、久久津、阿聰師、鯊魚挑嘴、豬寶妹、張連昌薩克斯風博物館、緞帶王觀光工廠、優格餅乾學院、彰化桂冠汽車旅館、麒麟峰溫泉等40家優質廠商，於現場展示相關成果。

交通部觀光局參山國家風景區管理處代理處長曹忠猷表示，疫情衝擊下，雖帶動國人前往國旅，但跨國旅遊活動緊縮，後疫情時代旅遊泡泡的興起，也將促進國內旅遊的復出，為即將開拓的旅遊超前部屬，結合中彰觀光聯盟以及旅行業業者，舉辦愛玩中彰-小鎮旅展漫遊chill活動，結合在地的食、宿、遊、購、行業者，推出許多遊程以及優惠方案，也為即將到來的國內外旅客市場做好準備，為中彰地區後疫情後的的新經濟注入一劑強心針。

台中市好禮協會理事長鄭人豪指出，疫情期間觀光客市場的糕餅、伴手禮業者，受到巨大的衝擊，業績也損失將近五成，過去觀光業者習慣單打獨鬥，而中彰區域觀光聯盟與台中市好禮協會攜手合作，串連中彰觀光圈業者，從線上到線下，提升中彰區域觀光人潮，創造優質的區域發展，吸引更多遊客來中臺灣觀光。

本次「愛玩中彰-小鎮旅展漫遊chill」活動，也將持續於5月15日田尾公路花園、6月5日台中大遠百舉辦「愛玩中彰-小鎮旅展漫遊chill」系列市集活動，並提供漫遊小鎮小旅行摺頁地圖，滿足旅客前往特色小鎮所需必要資訊及提供該旅遊過程中可能接觸之相關店家優惠措施，現場並販售驚喜彭派包，買到賺到，詳情請見交通部觀光局參山處粉絲專頁查詢(https://www.facebook.com/trimnt)歡迎民眾一同共襄盛舉。

(中時新聞網)