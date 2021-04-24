台中市一名7歲的小一黃姓男童，在校外道館上柔道課僅第2周時，尚未學會基礎護身倒法，就受到教練與高年級學員連連重摔至少27次，腦部嚴重受損，21日經醫院判定為腦死。對此，律師林智群今（24日）在臉書指出，教練是否有「故意犯罪」將會大大影響罪刑刑度。

律師林智群24日上午近11時在個人臉書專頁發文，內文指出，若受傷的男童幸運被救回，教練將會依《傷害致重傷害罪》起訴，將可處3年至10年以上有期徒刑；若不幸男童逝世，將會成立《傷害致死罪》，將可判無期徒刑或7年以上有期徒刑；另外，因涉及對兒童故意犯罪，將會加重二分之一刑度，因此後者部分，至少為10年6個月徒刑起跳。

林智群表示，倘若無法證明為「故意傷害」，將只能以《過失致重傷害罪》起訴，罪刑刑度將會改為3年以下有期徒刑，更因不是故意對兒童犯罪，不符合加重刑度的原則，最重就判3年。

林智群針對「故意犯罪」作出解釋，許多民眾認為教練絕對是故意，林智群說，「他當然有故意，但一摔再摔的傷害動作，進而導致後面嚴重受傷甚至死亡的後果，並非當事人所能預見」，因此並無法構成殺人罪。

另外在罪刑構成要件中，還需要考量到違法性，也就是「阻卻違法」的部分，林智群說，一般運動過程所造成的傷害，例如打籃球吃蘿蔔，可以阻卻違法，但在這個案件中的訓練過程，明顯超出男童所能負荷的強度，因此難認能阻卻違法。

林智群也在文末中表示，許多網友認為被摔為基本功，但他認為，在小孩尚未掌握技巧前，實在不應該被大量摔，並點出，「『摔』不是問題，『摔還沒學會被摔的小孩』才是問題。」

(中時新聞網)