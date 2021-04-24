藍委李德維在立院國是論壇表示，今年累計到4月21日，進口美國豬肉1087公噸，豬肝及豬腳等761公噸，他質疑這些進口豬肉到哪去了？民進黨立委莊瑞雄、蘇震清及綠委王美惠則要求李德維道歉。對此，農業網紅「一級嘴砲技術士」指出，政府都保證進口豬肉沒有問題，「不知道屏東的立委在氣噗噗什麼？」

李德維昨（23）日在立院國是論壇表示，豬肉儀表板顯示，今年累計到4月21日，進口豬肉1萬5193公噸，進口豬肝、豬腳等5310公噸，其中進口美國豬肉1087公噸，豬肝及豬腳等761公噸，約佔10％。「請問行政部門可以告訴我們，這些進口的豬肉、豬肝、豬腳到哪去了？難道萬巒街上賣的豬腳，都沒有被魚目混珠嗎？都是台灣豬嗎？」

對於李德維言論，莊瑞雄、蘇震清及綠委王美惠舉行「亂牽拖，抹黑萬巒豬腳，國民黨立即道歉」記者會，莊瑞雄說，李德維談話汙辱萬巒豬腳，也汙辱台灣豬，如果李德維有空親走萬巒，就會發現販售店家有做好管理，並清楚標示台灣豬標章，且萬巒豬腳美味的關鍵就是台灣溫體豬，若用進口冷凍豬口感落差很大。

擁有3.2萬人追蹤的農業網紅「一級嘴砲技術士」在其臉書專頁指出，政府都保證進口豬肉沒有問題，「不知道屏東的立委在氣噗噗什麼？」此篇文章獲2千個讚，並引起286則留言討論。

(中時新聞網)