桃園市家長會長協會24日晚上舉辦理事長和團隊交接活動，立法委員萬美玲接任理事長，郭成敬功成卸任擔轉為輔導會長。13區各總會和各校家會成員、教育團體合計超過千人出席，教育部長潘文忠、國教署長彭富源、體育署長張少熙、桃園市長鄭文燦都到場祝賀。

萬美玲表示，郭承敬過去兩年雖然事業繁忙，但是不管哪一區哪一個學校有任何需要，他總是跑第一，為大家解決所有的問題，為家長會長協會努力。

萬美玲說，桃園市家長會長協會一直都是桃園市政府最好的教育夥伴，在每一個學校也都是校長最好的幫手，是學校和家長最好的橋樑，協會也是感情最好的大家庭，大家出錢出力出時間，也付出許多關愛，無非都是要讓孩子在桃園受教育能有最好的環境，除了自己的孩子要好，也希望別人的孩子要好，希望政府的資源和制度要能好好的照顧孩子，她會全力在中央和地方協助政府、學校、家長推動教育工作，從中央到地方大家一起努力。

教育部長潘文忠肯定桃園市家長會長協會的表現，認為現場出席的人數和規模不只是地方團體的活動，顯示協會過去不只為桃園孩子的教育在付出，也為全國孩子的教育在付出，還有協會在防疫期間，也捐贈各個學校非常多的防疫物資，讓學校有健康安全的環境。

潘文忠指出，萬美玲長期深耕桃園教育，過去桃園5屆議員在教育領域有許多傑出的表現，進入立法院以後這一年多來，萬美玲深入關切許多教育議題，也經常反應許多家長關切的教育問題，教育部經常從這些問題受益良多，也做為推動規畫甚至修正教育政策的重要參考。

桃園市長鄭文燦表示，桃園市推動教育工作，老師、學校和社區的鐵三角關係非常好，家長團體是學校不可或缺的後盾，一方面要尊重教育的制度和學校的專業，一方面要提供學校資源，桃園市家長會長協會非常活耀，萬美玲一直都支持學校和教育，今天能接任協會理事長，一方面是大家對她的支持，一方面也希望她能從中央，為桃園爭取更多的教育預算。鄭文燦也向在場的教育部長潘文忠、國教署長彭富源、體育署長張少熙喊話，希望教育部對桃園市新建校舍的經費補助，能夠比照幼兒園，由中央給予8成的補助款。

鄭文燦強調，桃園市家長會長協會給桃園教育、學校很大的支持，過去歷任理事長雖然事業有成又忙碌，但是他們奉獻教育的時間和金錢從不吝嗇，這是好的傳統，萬美玲從議員到立委都大力支持教育，桃園市教育建設成長很快，經費負擔很重，真的需要萬美玲在中央支持教育部經費，也要讓中央能夠給桃園寬列更多的教育補助經費。

桃園市議會議長邱奕勝說，萬美玲接任家長會長協會理事長，也像議會辦喜事，因為萬美玲曾擔任5屆市議員，現在是立法委員，一進立法院就擔任教育總召，承擔全國教育監督還有推動立法工作，成為桃園教育建設在中央的重要推手。

(中時 )