女裝品牌J＆NINA舉辦春夏時裝秀，還邀請復興媽媽把「5月媽媽桃」帶下山，和民眾一起體驗「醃桃趣」。(蔡依珍攝)

女裝品牌J＆NINA舉辦春夏時裝秀，還邀請復興媽媽把「5月媽媽桃」帶下山，和民眾一起體驗「醃桃趣」。(蔡依珍攝)

女裝品牌J＆NINA舉辦春夏時裝秀，還邀請復興媽媽把「5月媽媽桃」帶下山，和民眾一起體驗「醃桃趣」。(蔡依珍攝)

昇恆昌也因應母親節檔期在統領舉辦調酒活動。(蔡依珍攝)

日香美肌生吐司連續3周的周五、周六、周日共9天獨家販售。(蔡依珍攝)

馬卡諦義大利冰淇淋餐車，僅在本周六日快閃。(蔡依珍攝)

桃園統領百貨歡慶母親節，24日攜手女裝品牌J＆NINA，舉辦春夏時裝秀，還邀請復興媽媽把「5月媽媽桃」帶下山，和民眾一起體驗「醃桃趣」，更宣誓要把母親節檔期營收1成全捐給巴崚國小，將時尚結合公益，幫助偏鄉。

J＆NINA設計總監郭珮玲說，連續5年結合統領百貨回饋地方，2016年和三光國小合作做公益時，獲悉部落文化有5月媽媽桃，也知道復興媽媽栽種桃子的艱辛，更在親自走進山巒包圍的小學參與醃桃過程中，認識「醃桃是對大自然的感恩與惜福」，因此今年特別攜手「桃園復興食農」，關懷偏鄉並推廣「食農教育」。

郭珮玲說，春夏時裝秀特別命名為「春夏發現之旅」，希望邀請品牌VIP「發現桃花源裡的媽媽樂」，共有近50位民眾參與，其中12人當場體驗醃桃，讓百貨散發甜甜的蜜桃味，現場也特別向復興小農購買食農產品如果醋、糕點、手工皂等，讓民眾體驗，也增加曝光度，幫助小農宣傳。

郭珮玲說，過去幾年曾捐贈龜山國小少棒隊、復興區三光國小及羅浮國小，每年約捐出10至15萬元，結合時尚與公益，VIP們都很支持，甚至每年都很期待，今年也將捐贈1成營業額資助巴崚國小當教務基金。

統領百貨指出，除了J＆NINA有桃花園裡媽媽樂活動外，廣場還有日香美肌生吐司、馬卡諦義大利冰淇淋的快閃餐車，日香美肌生吐司首度來桃園，連續3周的周五、周六、周日共9天獨家販售，另外還有馬卡諦義大利冰淇淋餐車，僅在本周六日快閃，歡迎有興趣的民眾把握機會購買。

(中時 )