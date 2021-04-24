華航機師染疫人數持續增加，指揮中心呼籲航空機組員能加速接種AZ疫苗。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉表示，現在的問題是疫苗政策失敗，且AZ已經把名聲搞臭，所以華航人員不會想打，他還爆料台灣是透過一家馬來西亞的公司，在全世界喬疫苗水貨，並指莫德納疫苗進入台灣可會有問題，而他看到疾管署網站上的資訊差點昏倒，現在台灣就只剩一個選項可選，那就是AZ疫苗。

吳子嘉23日在政論節目《關鍵時刻》中表示，現在根本問題是疫苗政策徹底失敗，AZ疫苗已經把品牌搞壞掉了，華航不打正常，但他們全世界趴趴走，帶原的風險會比一般人高數百倍，而AZ疫苗有毛病，30歲以下可能得血栓的比例非常高，且有很多死亡案例，大家都很擔心、害怕，這是現在台灣面臨的一個危機。

吳子嘉指出，我們一直期待莫德納，政府公布大半年，說有505萬劑要到台灣，但他這兩天上疾管署網站一看，「他這個緊急使用授權，也就是說我們的藥證，還在申請中，昏倒了，莫德納不是要來？CDC怎麼還在申請藥證？就表示來源也不確定」。

吳子嘉透露，這次委託的公司，叫做裕利，是一家馬來西亞物流公司，這家公司負責全世界藥廠的物流運輸，「他不知從哪搞了500萬劑，人家也答應他，但答應他最後可能又會產生變化」，現在我們購買疫苗的政策，就是靠這家馬來西亞廠商，在全世界到處去喬水貨，「不然怎麼辦？你找不到別的」。

吳子嘉坦言，台灣已經失去先機，「最早林全那個機會錯過以後，就沒有了」，我們有看到疾管署網站有登記，輝瑞-BNT已經通過緊急授權許可，但現在通過許可的不來了，準備來的莫德納卻沒通過許可，我們現在只剩一個選項，「還是AZ」。

(中時新聞網)