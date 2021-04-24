高美溼地濱海橋24日舉行改建開工典禮，預計明年6月可完工。（陳淑娥攝）

高美溼地濱海橋24日舉行改建開工典禮，預計明年6月可完工。（陳淑娥攝）

台中市清水高美溼地濱海橋是溼地通往梧棲漁港的主要道路，2019年受南方澳斷橋影響於同年10月封橋進行檢修，封橋1年半後，24日終於舉行改建開工典禮，共計投入1億9850萬元，預計明年6月可完工。

台中市議長張清照爭取改建高美溼地47年的危橋「濱海橋」，今日舉行改建開工典禮，改建後車道加寬也加長，大幅提升用路人安全與便利性，也是拍照打卡新景點，促進海線觀光發展。

市議員張清照表示，他在擔任副議長期間就爭取改建這座老舊橋樑，南方澳大橋斷裂之後，政府檢測全台橋樑，「濱海橋」被檢查結構有安全疑慮，封閉至今，他督促市府盡早向中央爭取補助，終於開工改建。

台中市副市長黃國榮指出，高美溼地是國際票選一生必遊一次景點，「濱海橋」改建不僅提升安全性，也是附近「台中海洋生態館」、「梧棲漁港」的重要聯外道路橋樑，將帶動地方觀光發展。

營建署報告指出，舊濱海橋長126公尺、寬9.2公尺，將拓寬為寬25公尺、長138公尺大橋，設有人行道及自行車道；總工程總經費由營建署補助1億3895萬元、公路總局補助4168.5萬元、市府與航港局分攤地方配合款1786.5萬元，共計投入1億9850萬元，完善海線交通路網，預計明年6月完工。

營建署中區工程處長何志浩表示，這座橋改建後，民眾站在橋上眺望前方的高美溼地「景觀橋」與落日餘輝，將是世界級難得的美景，屆時完工後，勢必成為民眾拍照打卡的新景點。

(中時 )