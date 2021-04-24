新冠肺炎爆發後，台灣防疫有成、享譽國際，許多在台生活的外國人透過社群媒體、拍影片大讚台灣；事實上，在疫情前，臺灣的風景、美食、人文，早已吸引許多外國人來台，為了讓想來台灣生活的外國人能快速、完整了解法令、規定，內政部簡任秘書徐健麟及移民署科長蔡政杰，著手催生《移民臺灣》一書，期望這本書能成為橋梁，讓福爾摩沙走向世界；此書未上市先轟動，堪稱「地表最強」移民工具書。

台灣生活雖然便利又友善，但依現行法規，不同身分的外國人牽涉到不同法規，像外國人適用移民法及國籍法，香港澳門居民適用港澳條例、大陸人民適用兩岸人民關係條例。不同法令分屬不同領域，每個領域都是一門專業知識，實務上遇到的問題也不同。

因此，《移民臺灣》這本工具書並沒有艱澀的字眼，而是用淺顯易懂的語句，將外國人、香港、澳門居民、大陸人民等外籍人士來臺的各種規定分篇、分節詳細整理並逐項介紹、說明，再輔以搭配圖表，讓讀者能夠快速找到需要的資訊。

書中不僅網羅了移民署、領務局、勞動部、投審會、陸委會、海基會等各政府機關辦理移民的專業知識，也提供國人聘僱外籍移工的資訊。對於有聘雇移工需求的民眾，或代辦移民業務的旅行社、想移民來台灣的外國人，甚至連準備移民行政人員特考、移民相關研究所考試的考生來說，這將是一本非常實用的工具書、參考書。

本書作者徐健麟與蔡政杰受訪說，當初編撰這本書，是想善盡所知所學，協助為移民相關人士提供專業資訊，因此本書版稅將捐贈移民輔導相關公益團體，期冀能拋磚引玉，讓更多善心人士共同投入移民關懷輔導的領域。除此之外，也希望讓住在台灣的移民朋友，能感受台灣人好客、熱情、善良的天性，更期盼各界能打開雙臂歡迎移民，共創真誠共融、相互尊重的台灣社會。

徐健麟與蔡政杰兩位十分熟悉台灣移民實務，兩人精心將移民相關規定整理製表，方便讀者理解及閱讀，此書不僅獲得移民署署長鐘景琨、移民署前署長邱豐光、中央警察大學國境警察學系系主任許義寶等實務界及學術界名人大力推薦，更首度創下未上架就網路搶訂的佳績。

這本由時報出版社出版的《移民臺灣！你不可不知的事》一書，已於4月20日正式出版，博客來、金石堂等各大網路通路已上架；由於內容白話易懂，讓生硬繁鎖的事物都能輕鬆理解，有眾多讀者搶購，這本書甚至被譽為「地表最強的移民工具書」。

值得一提的是，曾在移民署服務多年的徐健麟，長期接觸形形色色的移民朋友，他體認到移民朋友到一個新的國度生活，猶如浮萍，想要落地生根，更是不易。徐將對移民朋友的內心感觸，寫成歌詞，再由作曲家林帟霏老師譜曲，親自錄製成台語歌曲《有故事的人尚水》，期望各界能夠給移民朋友更多的鼓勵與肯定。

(中時新聞網)