Jolin今邀茄子蛋擔任嘉賓。（粘耿豪攝）

蔡依林（Jolin）的「Ugly Beauty」台北加演第3場24日開唱，邀來金曲樂團茄子蛋首度合作，茄子蛋一登台略顯緊張，接唱〈單身公害〉時漏唱開頭幾個字，模樣超萌；Jolin今晚在台上練習「茄子蛋」的台語，一度把茄子蛋講成「街子蛋」，仍自豪台語說得不錯，有歌迷拱她乾脆出台語舞曲專輯，Jolin笑回：「你們等100年吧。」

Jolin一直很喜歡茄子蛋的〈浪子回頭〉，雙方今加碼合唱該曲讓歌迷嗨翻；其實茄子蛋是Jolin鐵粉，去年底還跑到她的高雄演唱會當歌迷，3人當時心想「不知道甚麼時候有機會受邀當嘉賓」，沒想到竟心想事成，從台下粉絲「躍升」為嘉賓同台合唱，3人之前得知受邀時當場愣住，抱在一塊興奮爽喊「人生圓滿了」。

身為鐵粉的茄子蛋今抱著朝聖偶像的心情出席演唱會，彩排時一度無法直視女神，阿斌笑說：「彩排時根本不敢跟她對眼，因為Jolin實在『正到爆』。」吉他手阿德則說：「一直都覺得Jolin是女神，直到彩排時又確認了一次，真的『怪美的』。」

Jolin昨短暫休息一天後，今晚感受滿場萬名粉絲熱情，開心地說：「你們喝了蠻牛才進來嗎？這麼大聲，我一直期待禮拜六這場，因為假日的關係，結束後你們還可以去KTV點唱我的歌。」Jolin明後天繼續在小巨蛋開唱。

(中時 )