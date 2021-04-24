在經歷大量超支、長期延宕的F-35計畫後，美國聯邦眾議院軍事委員會（House Armed Services Committee）主席史密斯（Adam Smith）表示，美國空軍似乎已吸取慘痛教訓，近期他聽取關於下一代戰略轟炸機B-21的簡報，發現計畫十分順利，「是我24年國會議員生涯首見」。

軍事新聞網站「Breaking Defense」報導，基本上從未給大型武獲計畫好臉色的史密斯，竟在華府公共政策智庫「美國企業研究所」（American Enterprise Institute, AEI）表示，他先前聽取B-21計畫簡報，是近期「最令人鼓舞的事情之一」，因為他發現這項計畫的執行方式「非常聰明」，且無論時程或預算都按計畫進行，「是我24年國會議員生涯首見」。

史密斯指出，過去20年以來，包括美國空軍、海軍和陸軍在內，多項航空機、水面艦、地面車輛等武裝研發計畫陷入困境，讓美國經歷了「可怕的20年」。雖然B-21計畫離完成仍有很長一段路要走，但史密斯認為，美國空軍似乎已吸取教訓，因此對該計畫抱持樂觀態度。

國防分析師葛蘭特（Rebecca Grant）指出，美國空軍近期主打快速與創新的採購策略，似乎深得史密斯的心，這對其他同樣採用類似採購策略的計畫來說是個好消息，也有助於推動美軍武獲程序的改革。

B-21計畫一直受到嚴格保密，不過美國空軍先前表示，該型機能搭載10枚以上的長程巡弋飛彈，單機造價約5億美元（約新台幣140億元），每年的維護成本約4000萬美元（約新台幣11.2億元），首架原型機預計2022年首飛，首架量產機則可能2027年正式服役。

(中時新聞網)