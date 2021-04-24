南屯萬和宮老二媽省親遶境活動昨展開，市長盧秀燕（中）扶鑾轎恭送媽祖。（林欣儀攝）

台中萬和宮老二媽省親遶境，許多信眾趴在地上等候鑽轎腳。(萬和宮提供／林欣儀台中傳真)

傳承217年、每3年舉辦1次的台中市南屯區萬和宮「老二媽省親遶境」活動，24日清晨在信徒誠心祝禱下展開，台中市長盧秀燕親扶鑾轎恭送媽祖起駕，祈求天降甘霖。值得一提的是，往年老二媽遶境首夜都駐駕西屯清靈宮，今年則選定在其祖厝「烈美堂」過夜，完成老二媽心願。

2天1夜的老二媽西屯省親遶境，清晨6點45分在廟方舉行盛大的起駕典禮後展開，老二媽、聖二媽神轎分2路緩緩前行，沿途信眾擺設香案膜拜。盧秀燕表示，老二媽省親遶境是地方重要宗教盛事，市府先前編列預算整修市定古蹟烈美堂、完善設施，讓媽祖鑾轎昨晚駐駕更舒適。

提到老二媽西屯省親的由來，廟方表示，相傳老二媽是清朝嘉慶年間、住在西屯大魚池的女子廖品娘所附靈，也因此讓南屯犁頭店、西屯大魚池結下不解之緣，雙方並約定每年3月讓老二媽回娘家省親，後因每次回鑾時總會下雨、且神轎常不肯進宮廟，地方深信是老二媽思念親人所致，也為此而頭痛，才改為3年省親1次。

民政局長吳世瑋指出，烈美堂是老二媽的祖厝，以往受限當地環境，鑾轎只能在此短暫停駕，之後就轉往清靈宮駐駕過夜，今年特別調整烈美堂、西平大魚池文化公園間的動線，讓老二媽遶境第1晚駐駕烈美堂、完成其夜宿故居的心願，也回應地方期待。

民政局強調，萬和宮老二媽省親遶境活動傳承地方文化，已入選為「台灣宗教百景」，市府也於2012年將其登錄為「民俗文化資產」，今年遶境區域首度經筏子溪以西地區，為媽祖文化及宗教之旅的新創舉。

(中時 )