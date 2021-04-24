台中捷運綠線上月25日展開試營運，至本月23日結束，累計30天運量近214萬人次。台中市政府25日舉辦通車典禮，宣告台中市交通運輸進入捷運新紀元，但基於場地因素與防疫考量，通車典禮不開放民眾進場，將以直播方式邀民眾共襄盛舉。

台中市交通局表示，捷運綠線通車典禮明天上午10點在市政府站登場，並將於中午12點正式收費營運，但考慮現場空間環境，且為落實防疫相關措施，通車典禮決定不對外開放，將以直播方式、開放線上觀禮，民眾可登入網站： https：／／reurl.cc／1gAvYQ觀看 。

此外，慶祝中捷綠線通車，市府明晚7點也將於文心森林公園圓滿劇場舉辦「台中脈動」演唱會，包括金曲樂團麋先生MIXER、全能女孩黃于恩與「聲林之王」人氣選手都受邀演出，交通局表示，民眾可搭乘捷運，也可搭乘5、53及73、83等路公車或騎乘iBike參加。

台中捷運公司指出，綠線上月25日展開試營運，30天來累計運量達213萬7074人次，換算下來，平均每天都有7萬1235人次搭乘。根據統計，30天中的單日最高運量為4月4日的10萬6155人次，運量最高車站則是高鐵台中站、占總運量17％，其次則為11％的市政府站、9％的北屯總站。

而配合搭乘高鐵的民眾轉乘，綠線每天夜間0時15分，從高鐵台中站發出最末班、開往北屯總站的加班車，中捷公司指出，此班加班車在試營運期間，累計運量為1189人次，正式通車後仍將繼續服務。

中捷公司強調，試營運期間人潮多，站務人員也拾獲不少遺失物，30天來總計受理855件遺失物，其中有175件電子票證、118件衣物配件及92件現金遺失物，呼籲失主儘速認領。此外，未來中捷綠線沿線18座車站都設置有加值售票機，民眾可持電子票證加持或購買單程票。

(中時 )