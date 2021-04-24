立委楊瓊瓔服務處執行長洪柳益及市議員賴朝國23日會勘爭取拓寬。（陳淑娥攝）

台中市潭子聚興產業園區開發完成後園區北側道路寬幅達10公尺，惟南側銜接潭興路1段258巷現況路寬僅4至6公尺，未來園區啟用廠商進駐後，上下班尖峰時段一定大塞車，且貨、卡車與機車爭道，易生擦撞事故。立委楊瓊瓔及市議員賴朝國23日會勘爭取拓寬。

立委楊瓊瓔及市議員賴朝國昨日邀集經濟部工業局、臺中市政府經濟發展局、台糖公司、國產署等相關單位官員前往現地會勘，積極爭取拓寬潭興路1段258巷產業道路，以疏解車潮，提昇交通安全。

台中市經濟發展局副局長李逸安指出，從潭子聚興產業園區出發，沿著南端銜接至潭興路1段258巷及潭興路路口處，須拓寬的潭興路1段258巷聯外道路目前路幅只有4至6公尺寬，必須一併拓寬至10公尺，總長度約1200公尺，一旦連通、拓寬，未來園區車流可順利通行至潭興路、中山路等主要市區道路，不僅降低運輸成本，也提升交通安全，減少空氣汙染。

由於拓寬工程涉及台糖及國產署、農水署台中管理處用地，楊瓊瓔協助與台糖公司、大漢技術學院、國產署及農水署台中管理處多次溝通協調，讓拓寬工程可以加速推動及減少市府用地費的財政負擔。

拓寬範圍涉及台糖公司已提供設定地上權予大漢技術學院土地，大漢技術學院同意提供且不變更契約內容，台糖公司同意配合出具土地同意書，農田水利署台中管理處也全力配合拓寬工程辦理，另國產署並同意配合市府辦理無償撥用，拓寬後之道路，後續由市府負責維護管理。

經濟部工業局工業區組曾琡芬組長表示，此聯外道路開闢工程總經費粗估8000萬元，經濟部將補助其中82％為6560萬元，其餘1440萬元由市府編列預算籌措支應，若有涉及用地費部分，需由地方政府負擔，依法中央不能補助用地費，為縮短闢建時程，請中市府研議採協議價購模式來取得用地，務必於年底前要完成發包作業。

賴朝國強調，潭子聚興產業園區南側銜接潭興路1段258巷聯外道路闢建將有效紓解產業園區廠商進駐後整體路網的運輸效率，以及保障用路人安全。市府規劃將潭興路1段258巷拓寬為10公尺寬的雙向共二車道，讓園區車流順利通往潭興路、中山路及國4潭子系統交流道，更可與北屯生活圈結合，提升潭子聚興產業園區整體發展品質。

立委楊瓊瓔服務處執行長洪柳益指出，經多方努力及積極督促相關單位積極辦理，拓寬道路的8000萬元經費已獲得經濟部工業局同意優先納入補助辦理，更特別感謝台糖公司及大漢技術學院對於用地的協助及提供，改善計畫正執行中，今年底即可辦理發包，預計明年8月底前完工，屆時不僅可提升行車安全性、減少交通事故，也能促進潭子地區的經濟與觀光發展。

(中時 )