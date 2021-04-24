牛結節疹中央災害應變中心24日指出，截至24日下午4時止，總計全國完成注射計938場87,657頭，已超過總頭數一半數量，將力拚於28日完成全國牛隻預防注射。

應變中心強調，養牛業者務必配合所在地動物防疫機關執行疫苗注射工作，另依動物傳染病防治條例第13條第4項規定，提供控制牛隻行動及其他必要協助，倘有規避、妨礙或拒絕者，得處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

應變中心說明，為加速全國疫苗注射進度，除由各縣市自行聘僱轄內退休及執業獸醫師協助執行此次牛結節疹疫苗注射外，應變中心亦參酌縣市之獸醫人力動員情形，再協調包括台灣大學、中興大學、嘉義大學、屏東科技大學及亞洲大學等約30位獸醫系師生，全力支援台中、彰化、臺南及屏東等縣市之疫苗注射。

應變中心提醒，養牛業者仍需持續加強場內生物安全，管制人車進出，維持場內清潔及加強消毒作業，並於場內吊掛捕蟲燈，放置黏蟲板及保持周邊環境整潔，降低及控制病媒密度，以防控本病發生，並應隨時關注牛隻健康狀況，遇有異常情形即向所在地動物防疫機關通報，以利啟動後續防疫處置，防堵疫情蔓延，共同維護產業安全。

(工商 )