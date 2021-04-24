周杰倫（中）今出席觀賞玖壹壹演唱會，左為小刀。（黃雯犀攝）

「本土天團」玖壹壹今晚（24日）在台北流行音樂中心舉辦「玖壹壹 LOCAL 不確定會不會巡迴演唱會」，用搖滾樂團的形式饒舌炸粉！台下星光爆棚，天王周杰倫（周董）、王陽明和蔡詩芸夫婦、Ella陳嘉樺夫婦、李（王羅）夫婦、球后戴資穎、八三夭等都是座上賓。玖壹壹坦言心情非常緊張，春風甚至自爆：「他說要來，我就緊張到挫賽！」他特別感謝周董力挺，周董則雙手比讚表達支持。

玖壹壹超級好人緣，今晚演唱會現場眾星雲集，周董難得現身觀賞演唱會，好友小刀、柯有倫、劉畊宏也同行，據悉春風小時候偶像就是周董，也曾跟周董合照過，他1月為周董監制的電影《吒咤風雲》台中首映會站台後，雙方保持聯繫，這次玖壹壹邀請周董來看演唱會，周董也一口答應情義相挺。玖壹壹也點名八三夭，因為本來想找八三夭當嘉賓，但預算不足，所以只能請他們來看演唱會。

天王周董現身出席玖壹壹演唱會。（KKLIVE提供）

玖壹壹今身穿中式良造型服，春風特別染了一頭金色短髮，高唱〈邊緣人〉、〈富末代〉、〈你不愛我〉登場，大屏幕上秀出夜市、汽車旅館、夜總會、大舞廳名詞，氣氛有如置身電子花車，唱到〈男子漢的浪漫〉，他們還耍萌拿起泡泡槍開射，再接力經典情歌〈癡情男子漢〉。

由於同一時間還有蔡依林小巨蛋演唱會、Lulu在華山Legacy開唱，健志感謝現場粉絲：「他們真的買對票了，Lulu的演唱會比較爛！」洋蔥趕緊接話要健志不能亂講，健志再說：「我們一定不會比Jolin強！」要全場歌迷以尖叫聲表達支持，全場沸騰，玖壹壹接著帶來破億神曲〈嘻哈庄腳情〉引領全場大合唱。

(中時 )