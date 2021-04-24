不論是在學校、辦公場所，原子筆都是相當常見的文具，隨著現代人的需求不斷演變，原子筆的功能也不斷創新，不再只有寫字的功能而已。一位網友好奇，有一款原子筆身上有著怪異的凹槽，不懂是什麼設計。沒想到真實用途曝光後，網友紛紛驚呆，大讚根本是個神發明。

原PO在臉書《爆系知識家》上表示，他發現原子筆身有個特殊設計，在筆尾部份有一個「U形凹槽」，好奇它的用途為何，並發問道，「筆後面凹進去，有什麼用途嗎？」

對此，馬上有網友留言解釋，其實這塊凹槽是用來「放手機」的，而最末端黑色的部分則可當觸控筆使用。「後面是觸控，凹槽放手機看影片」、「手機支架，後面是觸碰筆」、「手機支架，追劇好用，我也有一隻」。網友提醒，根據不同手機尺寸有所差別，建議使用前先拆掉手機保護殼。

網友留言解釋，其實這塊凹槽是用來「放手機」的，而最末端黑色的部分則可當觸控筆使用。(摘自爆系知識家)

真相揭曉後，網友興奮表示，「神發明」、「我真的現在才知道呢」、「我以為是開瓶器」、「也太方便了吧！我也現在才知道」、「X的明天我要去公司拿，還以為是智障設計原來是我智障」、「真的有長到知識了」。

(中時新聞網)