台中市7歲男童學柔道時，疑遭教練及學長重摔20多次昏迷生命垂危，何姓教練被證實沒有教練證，他今天經檢方再度偵訊後聲押，在豐原區教課道館招牌也被民眾砸毀。

男童家屬23日在記者會指出，就讀台中市豐原區南陽國小一年級男童，於21日在校外道館上柔道課時，疑遭教練及學長重摔20多次，腦部受創，陷入昏迷，經送衛生福利部豐原醫院急救，手術後仍昏迷，生命跡象不穩定。

中華民國柔道總會今天透過官網發文表達「很痛心」，並嚴正譴責不適任者擔任柔道教練一職，聲明中指出，這名何姓教練並未具有他們核發的教練證照，從影片看到的摔法，絕對不是教導幼兒柔道的方式。

根據了解，67歲的何姓教練曾擔任法警，柔道6段，已經從事柔道教學10多年，原本在台中市中正公園私人柔道館教課，後來中正公園改建為北區國民運動中心後，何姓教練才轉往豐原區這處場館教課。

而網友也發現已經當阿公的何姓教練曾獲選台中市東區模範父親，網友還質疑怎會對7歲男童下重手。雖然何姓教練在豐原區的道館已因此事件暫時關閉，仍有不滿民眾今天前往道館砸毀招牌看板。

何姓教練經中華民國柔道總會證實沒有教練證，台中市體育總會柔道委員會理事長李成顯接受採訪時指出，何姓教練義務幫忙教學，本身是柔道界前輩，也是柔道委員會的委員，因此，並沒有了解是否具有教練證。

李成顯表示，會發生這種事，他也很意外，很多人對此不諒解，但目前他一直聯絡不到何姓教練，只有事發後第2天，何姓教練要去警方做筆錄時曾跟他聯絡說明狀況。

(中央社)