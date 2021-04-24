日月潭在伊達邵碼頭土亭仔燈塔的下方，被民眾發現疑似清朝道光年間墓碑，推估距今已有178年的歷史。（日月潭一等高提供／盧金足南投傳真）

日月潭因為天旱不雨，逐漸露出湖底，民眾在伊達邵附近水域，發現疑似178年前的清朝道光年間墓碑，文化局將進行文資審議。（日月潭一等高提供／盧金足南投傳真）

日月潭因為天旱不雨，逐漸露出湖底，民眾在伊達邵附近水域，發現疑似178年前的清朝道光年間墓碑。（日月潭一等高提供／盧金足南投傳真）

全台鬧水荒，南投縣日月潭水位下降，沈入潭底百年歷史的墓碑重見天日，民眾在伊達邵附近水域，發現疑似178年前清朝道光年間墓碑，由於墓碑完整，地下可能還有骨骸，網友表示，以往要潛水掃墓，今年後人終於可以陸上敬拜祖先。文化局表示，文化部文資局23日已到場會勘，墓碑由於已被人移岸邊，未來水位恢復時是否繼續沈入潭底或另做安置，還要經專家研議。

日月潭因為數月來水情警報，潭底乾旱，繼出現清朝乾隆時期墓碑出土，又在伊達邵碼頭附近的土亭仔燈塔下方，出現疑似178年前的清朝道光年間墓碑。

網友表示，疑清朝道光年間的墓碑，恐怕還未撿骨，而且隨著潭底露出愈大面積，是否還會有其他墓碑出土，引起好奇。

文化局長林榮森表示，日月潭是一座人工湖，為了水利及發電需要，增加人工設施，湖面也加寬，造成本來在陸地上的一些土地沉入潭底，最近因為天氣乾旱，潭底外露，當年的墓碑浮出水面，重見天日。

林榮森說，這些在水下的文化資產，南投縣文化局已提報文化部，針對墓碑不管是否還有骨骸，中央都會進行審議，經鑑定判斷是否列為文化資產。

未來如果水位恢復，墓碑還要沈入潭底？林榮森表示，這些水下文化資產，未來可能會在岸邊豎立告示牌，載明文化歷史，也可能會畫定區域，提醒未來如果有捕魚或開發，要注意這個文資保護區域。

南投縣文化局文化資產科強調，文化部文資局23日已到日月潭針對水下文化資產進行會勘，因墓碑已被移到岸邊，所以該區域是否列為文資保護區？墓碑安置何處？都還要與文化部及文資專家學者進一步研議。

(中時 )