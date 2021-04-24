洲際棒球場今天進行傳統好戲龍象大戰，中信兄弟先發投手德保拉再度化身「快樂保拉」，主投7局無失分、狂飆10次三振，率隊以7比5擊敗味全龍，兄弟中止4連敗，德保拉則奪下開季6連勝。

去年斬獲投手「三冠王」的德保拉新球季同樣展現壓制力，前6場先發奪下5勝，目前仍是不敗之身，今天他再度先發，與龍隊新洋投鋼龍同場競技。

德保拉此役用110球主投7局，僅被敲出6支零星安打，另狂飆10次三振，兄弟打線也用火力掩護他，從第3局的陳家駒陽春炮起至第7局，兄弟局局有有分數進帳，雖然9局上蔡齊哲被林旺敲出滿貫炮，最終仍以2分差取勝，也讓德保拉奪下本季第6勝。

龍隊鋼龍先發5局被敲8支安打，投出6次三振、2四壞球，失掉5分（4自責分），吞下本季第2敗（1勝），「龍狀元」王維中此一中繼上場0.2局，用20球被敲3安、失1分。

而在府城上演的龍頭爭奪戰，統一獅先發投手泰迪6.2局未有自責失分，加上接手的投手群們力保不失，鎖住1分領先優勢，終場獅隊以3比2擊敗樂天桃猿，再度要回領先位置，泰迪奪下本季第4勝。

(中時 )