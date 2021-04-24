香港女星李若彤外型冷豔，讓已故作家金庸驚為天人，大讚李若彤是他心目中的小龍女。擁有凍齡美顏的她，近來時常在社群網站分享保養祕訣，然而她日前上傳一部健身燃脂片卻讓網友看了超傻眼，紛紛留言希望「姑姑」不要再瘦了！
與「最美小龍女」之稱的李若彤，日前在社群網站教大家瘦身，未料卻讓看過的網友都直言她瘦得太可怕了！影片中的李若彤穿著中空運動服教大家怎麼簡單快速燃燒卡路里，大秀健身有成的8塊腹肌好身材，「很簡單的，也不需要很多的地方也不需要任何器材，只需要運動服運動鞋就好了！就快速原地跑，不能慢的要快的。」
然而李若彤眼窩凹陷，脖子、手上都爆出青筋的激瘦模樣，就被網友直言太可怕，紛紛留言要女神別再瘦下去了，「我的女神妳瘦到脫相了」、「雖然妳的確是肌肉，但是看上去像老人萎縮的感覺」、「妳太瘦了，胖點好看」、「體脂太低會顯老」。
對於網友評論，李若彤並未回應，僅留言表示因為堅持健身的關係，她過去20多年體型沒什麼變化，也希望大家跟她一起愛上運動，祝每個看到影片的朋友身體健康、吃的香、身材棒。
(中時新聞網)
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