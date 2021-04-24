邀台視邀請知名影評人塗翔文擔任同步講評。（台視提供）

「第93屆奧斯卡金像獎」將於台灣時間週一（26日）上午登場，台視將同步轉播，邀請知名影評人塗翔文擔任同步講評、施偉銘擔任同步口譯。本屆是第三度不設主持人，官方日前公布華麗嘉賓陣容，包括安琪拉貝瑟、何莉貝瑞、瓦昆菲尼克斯、布萊德彼特等，不過詳細的節目內容仍然神秘。

受到全球疫情影響，本屆更改遊戲規則，開放串流平台作品一同競爭，像是Netflix《曼克》便一口氣入圍10項，塗翔文分析：「今年有很多串流平台作品入圍，但傳統院線電影也同樣不少，之前像《羅馬》等串流平台作品最後都無法攻破最佳影片寶座，今年是否可以創下第一次最佳影片由串流平台奪下的新紀錄？全世界都在看。」

塗翔文表示大熱門莫過於華裔導演趙婷執導《游牧人生》，但入圍最多的《曼克》和英國片《父親》緊追在後。他透露「最佳女主角獎」將會是最難以捉摸的一個獎項，「因為5位入圍者中有4位分別在金球獎、演員工會獎、影評人選擇獎及英國電影學院獎拿獎，也就是個個有機會人人沒把握，將是今年最難預料的一個大獎。」女性電影工作者、非裔及亞裔也在入圍名單中嶄露頭角，顯現奧斯卡邁向更多元與包容。

「第93屆奧斯卡金像獎」將於26日上午6點半在台視與全球同步轉播星光大道及頒獎典禮，今年也新增了特別節目，並在晚間10點配上中文字幕重播。

(中時 )