航運股受惠全球貨櫃短缺、運價飆漲，股價先前連連飆升，引發一波掏金熱，不少投資人紛紛進場搶當「航海王」，一名男大生發文表示自己從去年持100多萬資金重回股市，一個月前投入資金進場陽明、長榮，隨著原物料和BDI（波羅海指數）上漲，創下個人單月實現獲利347萬的紀錄。

長榮自3月2日36.50元漲至4月23日收盤價69.90元，漲幅為91.5%；陽明3月2日27.1元漲至4月23日收盤價60.4元，漲幅約122.8%。

一名男大生在PTT上表示，持100多萬資金重回股市，去年4-5月操作至今年Q1，「靠大量交易賺進150萬，光繳稅就繳了近50萬、券商手續費近30萬」，於是打算改變操作方式，好好研究一至兩間公司，因此在前一個月陽明自結單月EPS後進場投資陽明、長榮，並且長榮進行融資買賣。

他表示，馬上就遇到了長賜輪堵塞在蘇伊士運河，吃了大綠棒，但仍不影響他對航運趨勢的判斷，因此在加碼融資長榮，「隨著全球原物料和BDI上漲再換散裝航運，創下個人單月實現獲利最高紀錄347萬」，並開心附上對帳單。

貼文曝光後，網友在底下留言，「恭喜賺錢」、「恭喜獲利，而且這進出額度好猛」、「賭對航運賺翻，結束」、「少年股神」。

法人指出，隨著全球經濟逐漸復甦，原物料隨之上漲，另外美國計畫推出的3兆美元基建帶來的利多消息，使運輸鐵礦砂、銅、煤等散裝船舶運價有所支撐，此外BDI指數屢屢攀升，進而使得航運產業股價上升。

(中時新聞網)