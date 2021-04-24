騎車上路差點變絕命終結站，大陸上海一名男子，日前騎車行經某條大路，突然被一股力量鎖喉，隨即摔倒在地上，接著竟無法呼吸，路過民眾見狀，趕緊上前搶救，事後男子發現自己的外套、安全帽都被割壞，害自己差點被割喉的兇手，是一條風箏線。

騎士倒地後可以看到風箏線（圖片取自微博）

日前一名機車男騎士，下午騎車經過上海某條街道，騎到一半突然摔車，原來是被一股力量拉扯，男子摔車後感到無法呼吸，脖子被細繩纏住，情況相當危險，這是一名警察剛好路過，趕緊幫助男子解開，並緊急送醫。

傷痕相當怵目驚心（圖片取自／新浪新聞）

根據警方曝光的監視器，可以看到當時騎士被勾住並往後摔，機車則是繼續前進，畫面相當驚悚，而男子被風箏線勒住，脖子出現深深的割痕，看起來怵目驚心，幸好當時男子有戴安全帽，還有穿著外套，風箏線沒有直接割頸，否則後果不堪設想。

至於大馬路為何會出現風箏線，警方後續也找到肇事者，是一名在河畔旁邊放風箏的男子，他說當出現一陣風，將風箏吹走，未料剛好纏住男騎士，而肇事男與騎士，事後也已經和解。

(中時新聞網)