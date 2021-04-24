馬來西亞官方馬新社（Bernama）報導，馬國首相慕尤丁今天在東南亞國家協會（ASEAN）開會商討緬甸危機後表示，緬甸已同意，停止對平民行使暴力。

報導說，慕尤丁（Muhyiddin Yassin）另指出，東協這次會談成功圓滿。

根據報導，慕尤丁表示：「我們成功了，今天會議所獲致的成果超乎我們的預期。」

東南亞國家協會今天在印尼雅加達召開領袖會議，緬甸軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）也出席。這是他掌權後首度出訪。

慕尤丁在峰會中呼籲緬甸，停止暴力和殺戮；並說，他希望緬甸考慮馬來西亞的提議，立刻無條件釋放被關押的政治犯。

緬甸軍方2月1日發動政變，推翻翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）領導的文人政府。軍政府血腥鎮壓抗議民眾，造成700多人死亡，引發國際社會強烈譴責。

新加坡總理李顯龍表示，敏昂萊告訴東協領袖，他們的看法有所助益，不反對東協居中扮演角色。

新加坡總理李顯龍也呼籲緬甸軍政府，允許東協代表團和聯合國特使前往訪問。

聯合國緬甸人權問題特別調查員安德魯斯（Tom Andrews）表示，軍政府鎮壓反政變的抗議民眾，已造成將近25萬人流離失所。

(中央社)