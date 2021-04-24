許孟哲和愛妻趙孟姿24日聯袂出席嬰兒手推車活動，近日多對名人相繼離婚，他們也分享自己維繫婚姻之道，表示除了互相多體諒以外，如果意見不合起爭執，當晚2人就會坐下來好好討論，把看到的資訊拿出來分享，一定要花時間溝通。寵妻無極限的許孟哲也甜喊：「老婆開心，大家都開心，這句話很重要大家要記住。」

談到目前9個月大的女兒Doreen，許孟哲透露雖然還不會說話，但活動力超強，不只能在沙發爬上爬下，也已經開始學走路，前天放手走了3步，讓做父母的他們超興奮，還分享Doreen相當外向，不僅愛笑，外出時還愛跟路人揮手打招呼，很多人都是被她吸引過去之後，才認出他們夫妻倆，粉絲還會私訊說想看Doreen的萌照，讚數甚至比爸媽還高，許孟哲說，並無特別考慮要不要讓女兒走演藝圈，會讓愛女適性發展，未來如果有適當活動邀約，也不排斥一家三口同框。趙孟姿也稱，想再生1個陪伴女兒，但礙於工作狀況，目前還是先暫緩。

而小刀透露自己多次毛遂自薦當《飢餓遊戲》嘉賓，等了半年未果，結果跑去參加《全明星運動會》，身為主持人之一的許孟哲解釋「本來嘉賓就是一兩季才能來一次，怕重複性太高」，又忍不住笑虧「不好意思，雖然你是5566，但你一樣沒有特權」，他難忘當年小刀的嚴重傷勢，「新加坡演唱會一首歌唱下來，我是輪椅推著他從後台到休息室」，現在看到他可以參加比賽，也很替他開心。

(中時 )