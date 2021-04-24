安定區蘇厝長興宮十二行瘟王祭24日請千歲爺的「金身」到曾文溪畔。（劉秀芬攝）

安定區蘇厝長興宮十二行瘟王祭24日請千歲爺的「金身」到曾文溪畔。（劉秀芬攝）

台南香科年熱鬧進行中，安定區蘇厝長興宮十二行瘟王祭24日請千歲爺的「金身」到曾文溪畔，將多座金身與360位進士，一起放在溪畔的平台上，模擬當年千歲爺在曾文溪畔被當地庄民發現，迎請供奉的景象，現場鑼鼓喧天，熱鬧非凡。

瘟王祭是台南地區具代表性的祭典，2010年登錄為市定民俗，從請王儀式、送王等等，長興宮都保留著相當完整且傳統的王醮儀式。

由於長興宮的王爺本由撿拾水漂王船而來，廟內主祀十二瘟王平時只有「王令」沒有「金身」，在舉行王醮以前，才由師傅恭塑金身，再將王爺和隨從的紙糊金身裝入鐵製的王箱，由香陣送往曾文溪畔「王船地」，將王箱貼封條放上溪旁竹筏，起鼓入醮當晚再迎請王爺回宮。

廟方表示，迎請金身至曾文溪畔，主要是模擬當年發現千歲爺金身，迎請上岸供奉的歷程，這也是長興宮特有的醮典儀式，這些金身將放置溪邊一個星期，期間24小時有人看守並定時上香。

隨著從筊選醮典會首、打造王船、王船出澳、請千歲爺金身到曾文溪畔陸續進行，長興宮十二行瘟王祭愈來愈熱鬧，4月30晚間將至曾文溪畔請王，5月1日凌晨恭迎千歲爺回宮，出巡繞境，5月7日則會舉行普度植福、宴客，預計5月8日進行燒王船儀式。

(中時 )